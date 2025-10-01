• يعتمد عليها سكان 19 تجمعا فلسطينيا قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وفق بيان لمصلحة مياه محافظة القدس..

تسبب اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون، الثلاثاء، في توقف عمل 3 آبار مياه يعتمد عليها سكان 19 تجمعا فلسطينيا قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت مصلحة مياه محافظة القدس في بيان: "تسببت اعتداءات المستوطنين المتكررة اليوم الثلاثاء، على آبار المياه في منطقة عين سامية (شرق رام الله)، بتوقف ضخ المياه من الآبار الرئيسية، ما يهدد بحرمان آلاف المواطنين في أكثر من 19 تجمعًا سكنيًا من حقهم الأساسي في المياه".

وأشارت المصلحة التي تغطي محافظتي رام الله والقدس، إلى أن الاعتداء "تسبب في قطع خطوط التحكم في الآبار 2، 4، 6، ما أدى إلى توقفها بالكامل عن العمل".

ولفتت إلى أن طواقمها تعمل على مدار الساعة لإصلاح الأضرار، واستئناف ضخ المياه في أسرع وقت ممكن.

وناشدت الجهات الرسمية والدولية بـ "التدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات اليومية، وضمان حماية حق المواطنين الفلسطينيين في الحصول على المياه باعتبارها مصدر حياتهم الرئيسي".

وأشارت إلى أن "آبار عين سامية تعرضت خلال الأشهر الماضية لسلسلة اعتداءات متكررة، في وقت تواجه فيه طواقمها تحديات جسيمة للوصول إلى الآبار وإصلاح الأضرار، الأمر الذي يفاقم أزمة المياه ويهدد الأمن المائي لعشرات التجمعات الفلسطينية".

وعين سامية من أهم مصادر المياه الجوفية في منطقة شمال شرق رام الله، وتقدر الطاقة الإنتاجية الإجمالية لآبارها بنحو 12 ألف متر مكعب يوميا، وهي تمثل ما نسبته 17 بالمئة من الكميات اليومية الموردة من مصلحة مياه محافظة القدس، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

وتقع الآبار في السفوح الشرقية للضفة الغربية، وتشهد منذ ما قبل 7 أكتوبر 2023 هجمات استيطانية كبيرة، لكن مع بدء حرب الإبادة في غزة سيطر المستوطنون الإسرائيليون على المنطقة وطردوا المزارعين الفلسطينيين منها، الأمر الذي أعاق مصلحة المياه بالقدس من أداء عملها.

ويوجد في "عين سامية" الواقعة في أراضي بلدة كفر مالك (شرقي رام الله)، 6 آبار مياه، تزود غالبية بلدات شرقي رام الله بمياه الشرب، منذ ستينيات القرن الماضي.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1047 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا بينهم 400 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و97 شهيدا و168 ألفا و536 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 453 فلسطينيا بينهم 150 طفلا.