سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحت شعار "فكر تخطى الحدود.. كستور المحلة موجود"، تحتفي الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، بمدينة المحلة الكبرى أحد أبرز معاقل الصناعة المصرية وموطن المواهب المتعددة وذلك في حلقة من برنامج "صاحبة السعادة" ، وذلك مساء الأحد المقبل الموافق 5 أكتوبر على قناة dmc.

وتشهد الحلقة مشاركة نخبة من أبناء المحلة الذين يمثلون مزيجًا بين الصناعة والرياضة والفنون والتراث الشعبي حيث يحل ضيوفًا كل من كريم أبو عمر صاحب مطعم "أبو عمر" للمكرونة والمشويات ومحمد سلطان رئيس مجلس إدارة شركة "بونچورنو مصر" للصناعات النسيجية وكذلك الكابتن عبد العظيم الشورى لاعب سابق ومدرب بنادي غزل المحلة والمهندس فتحي أبو زيد مدير المركز الإعلامي لنادي غزل المحلة.

كما يستضيف البرنامج أحمد صلاح الأبيض عازف الدرامز، ووالده صلاح الأبيض عازف المزمار البلدي والمهندس أحمد عبد الرحمن بدر العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وأيضًا المهندس السعيد السجيني رئيس قطاع التسويق والمعارض بشركة مصر للمحلة ومدير الإنتاج بشركة "إيچبشن كوتن هوب".

وتستعرض الحلقة تاريخ المحلة الكبرى كأيقونة لصناعة الغزل والنسيج في مصر والشرق الأوسط وتستعيد ذكريات نادي غزل المحلة العريق بجانب تسليط الضوء على شخصيات صنعت نجاحات في مجالات متنوعة من الرياضة إلى الفنون الشعبية.