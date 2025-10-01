كوريا الجنوبية: أمريكا تسمح للعمال الحاصلين على تأشيرات قصيرة الأجل أو المعفيين من التأشيرة بالمساعدة في بناء مواقع صناعية

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة وافقت على السماح للعمال الكوريين الجنوبيين الحاصلين على تأشيرات قصيرة الأجل أو المعفيين من التأشيرة، بالمساعدة في بناء مواقع صناعية في أمريكا.

جاء الإعلان بعد أسابيع من نقل كوريا الجنوبية أكثر من 300 من مواطنيها جوا إلى بلدهم ، بعد احتجازهم في مداهمة واسعة لسلطات الهجرة في مصنع بطاريات قيد الإنشاء في أرض مصنع السيارات المترامي الأطراف لشركة هيونداي بالقرب من سافانا بولاية جورجيا.

وأثارت هذه المداهمات إلى جانب لقطات فيديو أمريكية تظهر عمالا كوريين مقيدين من الأيدي والكاحلين والخصور، غضبا شعبيا وشعورا بالغدر ، في كوريا الجنوبية-وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة، كانت قد تعهدت باستثمار مئات المليارات من الدولارات في استثمارات أمريكية قبل أسابيع فقط على أمل تجنب أشد التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

وأثار الحادث أيضا إحباطات مكبوتة في سول بسبب فشل واشنطن في التحرك بخصوص طلبها القديم لتحسين نظام التأشيرات للعمال الكوريين المهرة حتى مع ضغوط أمريكا على حليفتها لتوسيع الاستثمارات الصناعية.