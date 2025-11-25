موعد مباراة مصر أمام الكويت في كأس العرب 2025

ضرب منتخب الكويت موعدًا لمواجهة مصر في بطولة كأس العرب 2025، المُقرر إقامتها في العاصمة القطرية، الدوحة، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر القادم.

وتأهل منتخب الكويت للمشاركة في دور المجموعات من بطولة كأس العرب 2025، بعد الفوز على موريتانيا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، لحساب الدور التمهيدي.

وسيتواجد منتخب الكويت في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025، مع منتخبات، مصر، والأردن، والإمارات، حيث سيفتتح مشواره بمواجهة الفراعنة.

وسيواجه منتخب مصر نظيره الكويت في الرابعة والنصف مساء يوم 2 ديسمبر القادم، على استاد لوسيل، الذي سبق وأن استضاف نهائي كأس العالم قطر 2022، بين الأرجنتين وفرنسا.

ومن المُقرر، أن تكون مباراة مصر أمام الكويت هي ثالث مباريات بطولة كأس العرب 2025، بعد مباراتي المجموعة الأولى، التي ستُقام في اليوم الأول من المسابقة، يوم 1 ديسمبر.