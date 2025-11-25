زعيم المعارضة الإسرائيلية يطرح مشروع قانون لاعتماد خطة ترامب وسط مخاوف في الكنيست من تمهيدها لدولة فلسطينية

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أنه سيطرح الأسبوع المقبل على الكنيست مشروع قانون لاعتماد خطة النقاط الـ20 التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس الأمن الدولي.

وقد يخلق هذا المقترح معضلة صعبة داخل الائتلاف الحاكم، إذ إن بعض أعضائه ادعوا أن الخطة تمهد الطريق لإقامة دولة فلسطينية، بحسب القناة 14 الإسرائيلية.

وقال لابيد: "الرأي العام الإسرائيلي بأكمله ممتن للرئيس ترامب لقيادته صفقة شجاعة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، نحن ندعم الرئيس ترامب ونعزز موقفه في جهوده لتنفيذ مراحل الخطة".

يُذكر أنه خلال التصويت في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، صادق مجلس الأمن على القرار الأمريكي المتعلق بتشكيل قوة دولية في غزة، وبذلك تبنى خطة ترامب المكونة من 20 نقطة. وقد أُقر القرار بأغلبية 13 صوتا دون معارضين، مع امتناع كل من الصين وروسيا عن التصويت.

وتشير نتائج التصويت، وفقا لمراسل الشئون السياسية تمير موراج، إلى منح خطة ترامب قوة قانونية. أما البند الأكثر حساسية بالنسبة لإسرائيل فهو البند رقم 7، الذي يتناول إمكانية إقامة دولة فلسطينية في مرحلة لاحقة، وهو ما يثير قلق العديد من كبار المسئولين في تل أبيب.

وسيضع مشروع لابيد أحزاب الائتلاف الحاكم أمام معضلة: فقبل التصويت في مجلس الأمن، هاجم الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشدة لمجرد المشاركة في التصويت، بدافع القلق من أن الخطة تساهم في إضفاء شرعية على إقامة دولة فلسطينية.

ووجه الوزير سموتريتش انتقادات لنتنياهو، قائلا:"لقد التزمت بالرد بشكل حازم فور عودتك من الولايات المتحدة.. التدهور الذي نراه الآن في هذا الموضوع خطير، وهو مسئوليتك بسبب صمتك. بلور فورا ردا مناسبا وحازما يوضح للعالم كله، لن تُقام دولة فلسطينية أبدا هنا"، على حد تعبيره.

أما بن غفير فقال حينها: "أدعو رئيس الحكومة إلى التوضيح بأن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال"، على حد قوله.