كل ما تريد معرفته عن فيروس اليد والقدم والفم «HFMD»

أثار فيروس اليد والقدم والفم "HFMD" قلق أولياء الأمور بعد ظهور إصابات بين الأطفال، وهو مرض فيروسي شائع يصيب الأطفال، خاصة دون سن الخامسة، ويعد من الحالات البسيطة التي لا تشكل خطرا في معظم الأوقات.

-الأعراض

-حمى: تبدأ كعرض مبكر للعدوى.

-تقرحات الفم: تظهر على شكل قروح مؤلمة في الفم أو الحلق، مما قد يجعل البلع صعباً على الطفل.

-طفح جلدي: يظهر على شكل بثور على اليدين والقدمين، وقد يمتد إلى مناطق أخرى مثل الأرداف.

-طريقة التعافي

يشفى الفيروس من تلقاء نفسه خلال أيام قليلة دون الحاجة إلى علاج خاص.

الرعاية تقتصر على تخفيف الأعراض باستخدام مسكنات الألم والحمى المناسبة للأطفال.

مع الحرص على إعطاء الطفل كميات كافية من السوائل لمنع الجفاف الناتج عن صعوبة البلع بسبب التقرحات. وعزل الطفل المصاب فقط في المنزل.

وفي معظم الحالات، يمكن للطبيب تشخيص الحالة بسهولة من خلال الأعراض دون الحاجة إلى فحوصات إضافية.

-إجراءات الوقاية في المدارس:

تؤكد وزارة الصحة والسكان أن إغلاق الفصول الدراسية أو المدارس غير ضروري للحد من انتشار المرض.

وتوصي وزارة الصحة باتباع إجراءات وقائية بسيطة وفعالة، تشمل:

-تعزيز النظافة الشخصية من خلال غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون.

-تنظيف الأسطح المشتركة في المدارس والحضانات لتقليل احتمالية انتقال العدوى.

وتشدد وزارة الصحة على أن الالتزام بهذه الإرشادات البسيطة يكفي للحفاظ على بيئة آمنة دون تعطيل العملية التعليمية.

-طرق انتقال الفيروس:

ينتقل فيروس اليد والقدم والفم بسهولة بالغة من شخص لآخر، وتشمل طرق العدوى:

-الاتصال المباشر: مثل العناق أو مشاركة الأكواب وأدوات الطعام.

-الرذاذ التنفسي: الناتج عن سعال أو عطس الشخص المصاب.

-الأسطح الملوثة: لمس الأشياء الملوثة بالفيروس ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين.

-براز المصاب: حيث يمكن أن ينتقل الفيروس عبر ملامسة البراز أو سائل البثور.