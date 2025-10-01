إسرائيل تزعم اكتشاف 15 صاروخًا في رام الله

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيتونيا في رام الله بناء على معلومات وردت خلال التحقيق مع خلية تم اعتقالها الأسبوع الماضي في منطقة رام الله.

وخلال العملية، عثرت على 15 صاروخا في مراحل إنتاجها، وعبوات ناسفة، وأسلحة، ومتفجرات، وأسلحة أخرى، بحسب الرواية العسكرية الإسرائيلية الرسمية.

نُفِّذَت العملية بعد أن كشف تحقيق أجراه الشاباك مع الخلية المسئولة عن إنتاج الصواريخ عن معلومات حول مختبر أسلحة في بيتونيا.

بحسب زعم جيش الاحتلال، فإن الصواريخ التي ضُبطت في مراحل مختلفة من الإنتاج، وقامت قوات الاحتلال بتدمير الأسلحة في موقع الحادث، وصادرت قوات الأمن الأسلحة المضبوطة.