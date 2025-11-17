طلبت بنجلاديش من الهند، اليوم الاثنين، تسليم رئيسة وزراء بنجلادش السابقة الشيخة حسينة ووزير الداخلية السابق أيضا أسد الزمان خان كمال، وذلك بعد الحكم بإعدامهما لدورهما في حملة إجراءات صارمة ضد انتفاضة طلابية العام الماضي.

وقالت داكا، إن نيودلهي ملزمة بذلك بموجب معاهدة تسليم المطلوبين، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتقيم حسينة، التي فرت إثر احتجاجات طلابية شهدت أعمال عنف العام الماضي، في الهند منذ ذلك الحين.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة في بنجلادش، اليوم الاثنين، حكما بالإعدام بحق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، يأتي ذلك بعد أدينت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأعلن القاضي غلام مورتوزا موزومدير في الحكم الذي بثّه التلفزيون الوطني على الهواء مباشرة من محكمة مكتظة بالحضور في دكا "تم استيفاء جميع.. العناصر التي تشكّل جرائم ضد الإنسانية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: "قررنا إنزال عقوبة واحدة بها هي الإعدام".

ورفضت الشيخة حسينة (78 عاما) التي تمّت الإطاحة بها، الامتثال إلى أوامر المحكمة بالعودة من الهند لحضور محاكمتها بشأن الحملة الأمنية الدموية ضد الانتفاضة التي قادها الطلبة وأطاحت بها في أغسطس 2024.

وانفجرت قاعة المحكمة، التي كان حاضراً فيها بعض عائلات الضحايا، بالتصفيق عندما أصدر القضاة حكمهم.

وقال أحد القضاة أثناء النطق بالحكم: "لقد ارتكبت الشيخة حسينة جرائم ضد الإنسانية من خلال تحريضها وأوامرها وفشلها في اتخاذ التدابير العقابية".

ويعتقد أن نحو 1400 متظاهر قُتلوا وأصيب ما يصل إلى 25 ألفًا خلال أسابيع الاحتجاجات في عام 2024، بحسب ما استمعت إليه المحكمة.