الكرملين: محادثات جارية بشأن تبادل محتمل للأسرى مع أوكرانيا

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن هناك محادثات جارية بشأن تبادل محتمل لأسرى الحرب مع أوكرانيا، ولكنه أحجم عن تقديم تفاصيل إضافية.

وأجرى طرفا الحرب عدة عمليات تبادل أسرى منذ أن أرسلت روسيا آلاف الجنود إلى أوكرانيا في فبراير 2022، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ويوم الأحد، كتب وزير الدفاع الأوكراني السابق، رستم عمروف، على "تليجرام"، يوم السبت، أن تستعد أوكرانيا وروسيا لاستئناف تبادل أسرى الحرب المتوقفة بينهما، حسبما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح عمروف، الذي يشغل حاليا منصب أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أنه من المتوقع أن تستأنف العملية قريبا بهدف إعادة 1200 جندي أوكراني من الأسر الروسي.

وأضاف أنه أجرى محادثات، بناء على تعليمات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع وسطاء لإحياء عمليات تبادل الأسرى.

وقال عمروف، إنه تم توضيح القضايا الأساسية وستبدأ المشاورات الفنية بشأن التنفيذ قريبا حتى يتمكن الجنود من العودة إلى ديارهم قبل عيد الميلاد.

وترأس عمروف وفد المفاوضات الأوكراني في محادثات مع روسيا في وقت سابق من العام الجاري