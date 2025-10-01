نظم تونسيون، وقفة تضامنية بالعاصمة، مساء الثلاثاء، تعبيرا عن دعمهم لأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة.

الوقفة التي جرت أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، جاءت بدعوة من جمعية "أنصار فلسطين" بتونس (مستقلة)، وشارك فيها العشرات، بحسب مراسل الأناضول.

وفي كلمة على هامش الوقفة، قالت جواهر شنة وهي من منظمي أسطول الصمود المغاربي وعضو بجمعية "أنصار فلسطين"، إن هذه الفعالية تهدف لدعم الأسطول الذي "يقوم بمعركة بطولية في البحر الأبيض المتوسط من أجل كسر الحصار عن غزة".

وأضافت: "نحن مرابطون الليلة أمام المسرح البلدي بالعاصمة لأننا نتوقع أن تعترض القوات الاسرائيلية سفن أسطول الصمود، وسنتابعهم عبر بث مباشر من داخل السفن"، داعية التونسيين للالتحاق بهذا التجمع لمساندة المشاركين في الأسطول.

وتابعت: "ساعات قليلة ويدخل أسطول الصمود المنطقة الحمراء وسلامة المشاركين تهمنا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن "أسطول الصمود" العالمي لكسر الحصار الإسرائيلي، عبر منصة شركة "فيسبوك" الأمريكية، أنه بات على بُعد نحو 370 كيلومترا فقط من قطاع غزة.

كما دعت منظمات دولية، بينها "العفو"، إلى توفير الحماية لـ"أسطول الصمود"، فيما أكدت الأمم المتحدة أن أي اعتداء عليه "أمر لا يمكن قبوله".

والثلاثاء أيضا، ذكرت هيئة البث العبرية الرسمية أن أكثر من 50 سفينة تابعة للأسطول اقتربت من سواحل غزة، وإن إسرائيل تواصل استعداداتها لاعتراضها.

وسبق أن مارست إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين - أعمال قرصنة ضد سفن متجهة نحو غزة، إذ استولت عليها ورحّلت الناشطين الذين كانوا على متنها.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 18 سنة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم

وفي 2 مارس الماضي شددت الحصار عبر إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مواد غذائية أو أدوية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.​​​​​​​

وأحيانا تسمح إسرائيل بدخول مساعدات محدودة جدا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و97 شهيدا، و168 ألفا و536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.