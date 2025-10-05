المملكة المتحدة: المحافظون يتعهدون بإنشاء قوة ترحيل بريطانية تشبه وكالة الهجرة الأمريكية

يعتزم حزب المحافظين البريطاني التعهد بإنشاء قوة جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مستوحاة من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) المثيرة للجدل في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وفق صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ومن المتوقع أن تعلن زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك، هذه السياسة، الأحد، مع انطلاق المؤتمر السنوي للمحافظين، وذلك بعد عام شهد تراجعاً تاريخياً في شعبية الحزب في نتائج استطلاعات الرأي، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وستُكلف القوة الجديدة، التي أُطلق عليها اسم "قوة الترحيل"، بترحيل 150 ألف شخص سنوياً في إطار خطة لمواجهة الهجرة غير النظامية.