المجلس الوطني الفلسطيني: 54% من مساحة غزة ما زالت خاضعة للاحتلال

قال الدكتور تحسين الأسطل عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إن الواقع في غزة مؤلم للغاية نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي استمرت لعامين.

وأضاف خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر أكثر من 80% من القطاع، ويواصل استهداف المربعات السكنية في المناطق التي يسيطر عليها حتى اللحظة.

وأوضح أنّ نحو 54% من مساحة قطاع غزة تخضع بالكامل للاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يمضي في تنفيذ مشروعه الهادف إلى تقسيم القطاع إلى جزأين: غربي وشرقي، وشمالي وجنوبي.

وأشار إلى أن هذا الوضع المعقد يمثل واحدة من أبرز التحديات التي قد تواجه أي اتفاق فلسطيني، خصوصًا في ظل ما تفرضه الإدارة الأمريكية وإسرائيل من محددات زمنية وأمنية على الأرض.

وبيّن أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب ما يجري في غزة، وأن الأنظار تتجه نحو القيادة الفلسطينية والفصائل لمعرفة مدى جديتها في تحقيق وحدة حقيقية تُمكِّن الفلسطينيين من مواجهة الاحتلال ومخططاته.

وأكد أنَّ بيان الفصائل الفلسطينية في القاهرة خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لكنه شدد على ضرورة أن يكون إعلانًا جديًا وحقيقيًا هذه المرة، وليس مجرد تكرار لما صدر في اجتماعات سابقة.

ولفت إلى أنّ المرحلة الراهنة تتطلب وحدة الموقف الفلسطيني والتزامًا فعليًا بإنهاء الانقسام، لأن ما يجري في غزة لا يهدد فقط حاضر الشعب الفلسطيني، بل يمس جوهر القضية الفلسطينية ومستقبلها السياسي والوطني.