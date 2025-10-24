أبانيارا يشدد على أهمية بناء مؤسسات لبنانية قوية في جنوب لبنان

شدّد رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" وقائدها العام، اللواء ديوداتو أبانيارا، اليوم الجمعة، على أهمية بناء مؤسسات لبنانية قوية في جنوب لبنان.

وشهد الاحتفال بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، الذي أُقيم في مقر البعثة العام في الناقورة، إحياء الذكرى الـ25 لاعتماد القرار 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن، الذي أكد دور المرأة وأهمية مساهماتها في السلام والأمن على المستوى العالمي، وفق بيان صادر عن "اليونيفيل".

وفي كلمته، شدّد أبانيارا خلال الاحتفال على "أهمية بناء مؤسسات لبنانية قوية في الجنوب، وتعميق ثقة المجتمع، ووضع أسس متينة للمستقبل".

كما أشاد بعمل منظومة الأمم المتحدة في لبنان، واصفًا إياها بأنها "جسر بين المجتمعات، وقناة للحوار، ويد ثابتة في لحظات التوتر".

وأضاف: "أنها قصة تُروى يوميًا من خلال النساء والرجال الذين يخدمون تحت الراية الزرقاء، سواء بالزي العسكري أو المدني، بإخلاص وأمل، ونواصل العمل جنبًا إلى جنب مع الجيش اللبناني لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 وخلق مساحة يمكن للسلام أن ينمو فيها".

ورأى أبانيارا، أن الاحتفال بالمناسبتين يحمل رسالة موحدة مفادها بأن السلام لا يُبنى بجهود فردية، بل بالعمل الجماعي، مؤكدا أن الشمولية ليست رمزًا بل هي جوهر السلام ذاته.

يُذكر أن الاحتفال بهذا اليوم هو الأول منذ عامين، بعد أن حال تصاعد النزاع على طول الخط الأزرق العام الماضي دون إقامة هذه الاحتفالات.

ويُحتفل بـ"يوم الأمم المتحدة" كل عام في 24 أكتوبر بمناسبة دخول ميثاق الأمم المتحدة حيّز النفاذ في عام 1945، علمًا بأن لبنان كان أحد الأعضاء المؤسسين الخمسين للأمم المتحدة الذين وقّعوا على الميثاق.