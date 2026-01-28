كوريا الشمالية: أجرينا تجربة إطلاق لمنظومة صواريخ متعددة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، على تجربة إطلاق منظومة صواريخ متعددة مطورة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أن التجربة أجريت أمس الثلاثاء، تحت إشراف كيم، لإطلاق "منظومة صواريخ متعددة من العيار الكبير، وهي مطورة بتقنية جديدة".

وذكرت الوكالة، أنه قد تم إطلاق أربعة صواريخ، أصابت أهدافها المحددة على بعد 358.5 كيلومتر.

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي القول: "لقد حققنا تطويرا تقنيا لتلك المنظومة الخاصة بالتسليح، لاستخدام خصائصها الأقوى بأكثر الطرق ملاءمة وفعالية، وبالتالي يمكننا استخدامها في هجمات محددة".

ولم يتسن التحقق من صحة المعلومات الصادرة عن السلطات الكورية الشمالية بشكل مستقل.