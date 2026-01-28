ترامب: كوبا تقترب من الانهيار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن كوبا الاشتراكية على حافة الانهيار.

وأضاف ترامب خلال زيارة لولاية إيوا " كوبا دولة تقترب كثيرا من الانهيار".

ويشار إلى أن كوبا كانت تحصل على الأموال والنفط من فنزويلا. وقال ترامب إنها لم تعد تتلقى هذا.

وكانت الولايات المتحدة قد سيطرت على عدة ناقلات نفط خلال الأسابيع الماضية. وكان ترامب قد أعلن سابقا إنه سيفرض " حظرا كاملا وشاملا على جميع ناقلات النفط الخاضعة لعقوبات" التي تسافر من وإلى فنزويلا.

ويشار إلى أن العلاقات بين هافانا وواشنطن تشهد توترات منذ عقود. وتواجه كوبا حاليا أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثورة فيديل كاسترو 1959، كما أنها تعاني من نقص الوقود.

وعلى الرغم من أن إمدادات النفط الفنزويلي تراجعت خلال الأعوام الأخيرة، ويتم استكمالها بإمدادات من روسيا والمكسيك، فإن الاقتصاد الكوبي قد ينهار تماما إذا أوقفت أمريكا إمدادات النفط الفنزويلي بالكامل.