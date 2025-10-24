 الزمالك يكشف طبيعة إصابة أحمد شريف أمام ديكيداها - بوابة الشروق
الجمعة 24 أكتوبر 2025 9:40 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

الزمالك يكشف طبيعة إصابة أحمد شريف أمام ديكيداها

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 9:24 م | آخر تحديث: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 9:24 م

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم الإصابة التي تعرض لها أحمد شريف لاعب الأبيض خلال مباراة ديكيداها الصومالي اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب تعرض لإصابة في العضلة الضامة، وسيخضع لفحص طبي غدٍ السبت، للوقوف على حجم الإصابة.

وفي سياق متصل أوضح الجهاز الطبي أن أحمد ربيع لاعب وسط الزمالك يعاني من إجهاد عضلي خفيف وتم الاتفاق مع الجهاز الفني على إراحته من مباراة اليوم أمام بطل الصومال.

 

وفاز فريق الزمالك على نظيره ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأهل الأبيض إلى دور المجموعات بعدما سبق وفاز الزمالك في لقاء الذهاب بسداسية دون رد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك