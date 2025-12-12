مدرب ​فلامنجو البرازيلي: علينا فرض رقابة صارمة على مفاتيح لعب بيراميدز

أكد فيليبي لويس، المدير الفني لفلامنجو البرازيلي، أن فريقه يحترم قوة بيراميدز قبل المواجهة بينهما في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال المقررة غدًا السبت.
وقال لويس في المؤتمر الصحفي: "نحن نحترم المنافس ونريد مواصلة المشوار من أجل الظفر باللقب. بيراميدز لديه عناصر مميزة، وعلينا فرض رقابة صارمة على مفاتيح لعبهم".
وأضاف: "بيراميدز فريق قوي، لديهم دفاع ممتاز، ودرسنا الفريق جيدًا. نعم، لديهم لاعب جيد وهو ماييلي، لكن الفريق كله قوي جدًا".
وتأهل فلامنجو إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، بعد الفوز على كروز أزول المكسيكي في ربع النهائي بنتيجة 2-1، بينما جاء تأهل بيراميدز بعد الفوز على أهلي جدة بنتيجة 3-1.