الجمعة 12 ديسمبر 2025 5:06 م القاهرة
مدرب ​فلامنجو البرازيلي: علينا فرض رقابة صارمة على مفاتيح لعب بيراميدز

وكالات
نشر في: الجمعة 12 ديسمبر 2025 - 4:52 م | آخر تحديث: الجمعة 12 ديسمبر 2025 - 4:52 م

أكد ​فيليبي لويس​، المدير الفني ل​فلامنجو البرازيلي​، أن فريقه يحترم قوة ​بيراميدز​ قبل المواجهة بينهما في نصف نهائي ​كأس إنتركونتيننتال​ المقررة غدًا السبت.

وقال لويس في المؤتمر الصحفي: "نحن نحترم المنافس ونريد مواصلة المشوار من أجل الظفر باللقب. بيراميدز لديه عناصر مميزة، وعلينا فرض رقابة صارمة على مفاتيح لعبهم".

وأضاف: "بيراميدز فريق قوي، لديهم دفاع ممتاز، ودرسنا الفريق جيدًا. نعم، لديهم لاعب جيد وهو ماييلي، لكن الفريق كله قوي جدًا".

وتأهل فلامنجو إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، بعد الفوز على ​كروز أزول​ المكسيكي في ربع النهائي بنتيجة 2-1، بينما جاء تأهل بيراميدز بعد الفوز على ​أهلي جدة​ بنتيجة 3-1.

 


