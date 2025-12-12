أول تعليق من يزن النعيمات بعد إصابته مع الأردن

تحدث يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن ولاعب فريق العربي القطري، عن الإصابة التي تعرض لها في مباراة النشامى بكأس العرب ضد العراق.

ويتقابل المنتخبان العراقي والأردني لحساب دور الثمانية من البطولة المقامة في قطر، حيث تقدم منتخب الأردن بهدف في الشوط الأول حسم به انتصاره وتأهله.

وغادر النعيمات المباراة مبكرا منذ الدقيقة 12، بعد الإصابة التي تعرض لها، ليؤكد بعد ذلك عدم معاناته من إصابة خطيرة.

وفي ظل تكهنات بتعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي قال النعيمات في تصريح مقتضب نقلته صحيفة "الراي" الكويتية: "أنا الحمد لله بخير وأموري تمام، بالتوفيق للنشامى".

يذكر أن النعيمات ارتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي الفريق الأحمر لجلب رأس حربة جديد.