ارتفاع الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات

بعد تراجعها في بداية التعاملات ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الاثنين في بورصة وول ستريت الأمريكية.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 5ر0% ليقترب من أعلى مستوياته الذي سجله منذ أسبوعين بعد تراجع بنسبة 2ر0% في الدقائق الأولى من التداول. واسترد مؤشر داو جونز الصناعي جزءا من خسائره ليرتفع بمقدار 45 نقطة أي بأقل من 1ر0% بحلول الساعة الواحدة و5 دقائق ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة بعد تراجعه بمقدار 62 نقطة، أو بنسبة 1ر0% بحلول الساعة التاسعة و35 دقيقة صباحا، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع في تعاملات الظهيرة بنسبة 1% بعد تراجعه بنسبة 4ر0% في التعاملات الصباحية

وجاءت هذه التحركات الطفيفة عقب ارتفاع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 9ر3% مسجلاً رقماً قياسيا اليوم، عقب فوز ساحق لحزب رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي في انتخابات مجلس النواب. ويُعتقد أن هذا الفوز سيمنح تاكايتشي مزيدا من الصلاحيات لتمرير إصلاحات من شأنها تعزيز الاقتصاد والسوق اليابانيين.

أما في وول ستريت، فقد استعادت سوق الأسهم الأمريكية الهدوء بعد موجة الصعود الكبيرة التي شهدتها يوم الجمعة، والتي كانت الأفضل لها منذ مايو/أيار الماضي. ولا تزال هناك عدة مخاوف تُلقي بظلالها على السوق، بما في ذلك الانتقادات الموجهة إلى ارتفاع أسعار الأسهم بشكل مبالغ فيه. ويقترب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله الشهر الماضي.

وتتزايد المخاوف أيضًا بشأن ما إذا كان الإنفاق الضخم من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى وغيرها من الشركات على الذكاء الاصطناعي سيحقق أرباحا كافية لتبرير هذه الاستثمارات.

ورغم ان عدد الأسهم التي تراجعت على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يزيد قليلا عن عدد الأسهم التي ارتفعت، لكن ارتفاع بعض الأسهم ذات الوزن الثقيل في قطاع الذكاء الاصطناعي ساهم في دفع المؤشر ككل نحو الارتفاع. وعلى سبيل المثال ارتفع سهم إنفيديا للرقائق بنسبة 4ر2% وسهم منافستها برودكوم بنسبة 3ر3%.

وارتفع سهم سلسلة متاجر التجزئة كروجر بنسبة 9ر3% بعد تعيينها مسؤول سابقا في سلسلة متاجر التجزئة الأكبر على مستوى العالم وول مارت رئيسا تنفيذيا جديدا لها.

واسترد سهم ترانس أوشن خسائره الصباحية ليرتفع بنسبة 9ر5 بعد أن أعلنت شركة الحفر البحري استحواذها على فالاريس في صفقة قيمتها 8ر5 مليار دولار ويتم سدادها بالكامل في صورة أسهم. في المقابل، ارتفع سهم فالاريس بنسبة 3ر34%.

وعلى الجانب الخاسر في السوق، جاء سهم هيمز أند هيرز الذي تراجع بنسبة 16% بعد أن رفعت شركة الأدوية الدنماركية نوفو نورديسك دعوى قضائية تزعم فيها أن هيمز أند هيرز تبيع بشكل غير قانوني نسخا من علاجاتها لإنقاص الوزن. وتأتي هذه الدعوى في أعقاب خطوة اتخذتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتقييد الوصول إلى المكونات اللازمة لتقليد أدوية إنقاص الوزن الشائعة.

من ناحيتها قالت هيمز أند هيرز في منشور على حساب إكس الخاص بفريق الاتصالات بالشركة: "تستغل شركات الأدوية الكبرى النظام القضائي الأمريكي للحد من خيارات المستهلك".

وارتفع سهم نوفو نورديسك المتداول في الولايات المتحدة بنسبة 6ر3%.

وانخفض سهم وورك داي بنسبة 1ر5% بعد إعلان منصة الذكاء الاصطناعي عن استقالة رئيسها التنفيذي، كارل إشنباخ. وسيعود المؤسس المشارك للشركة، أنيل بهوسري، إلى منصب الرئيس التنفيذي.