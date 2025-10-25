جماهير ليفربول تدعم صلاح بأرقامه القياسية أمام الانتقادات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي دعمًا جماهيريًا كبيرًا، للرد على الانتقادات العنيفة التي توجه له، خلال الفترة الحالية، في ظل تراجع أرقامه التهديفية مع الفريق.

وقامت أحد الحسابات الجماهيرية لليفربول الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنشر سلسلة من الأرقام القياسية التي حققها محمد صلاح مع النادي، للرد على التشكيكات في إمكانيات الفرعون، والتي تزايدت في الأيام القليلة الماضية.

واستعرض حساب ذا أنفيلد توك البريطاني على موقع تويتر، والذي يتابعه حوالي نصف مليون شخص، معظمهم من جماهير نادي ليفربول، 20 رقمًا قياسيًا حققه محمد صلاح في مسيرته مع الريدز، منذ انتقاله للفريق في صيف 2017.

وجاءت أرقام صلاح القياسية التي استعرضها الحساب على النحو التالي:

ثالث أفضل هداف لليفربول في جميع المسابقات (248 هدفًا)

رابع أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (188 هدفًا)

أكثر لاعب إفريقي تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (188 هدفًا)

أكثر لاعب إفريقي يملك عددًا من التمريرات الحاسمة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (89 تمريرة صنعت هدفًا)

اللاعب الوحيد الذي ساهم في تسجيل أكثر من 20 هدفًا في ثمانية مواسم متتالية من الدوري الإنجليزي الممتاز تاريخيًا

اللاعب الوحيد الذي سجل أكثر من 10 أهداف وصنع أكثر من 10 أهداف في أربعة مواسم متتالية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز تاريخيًا

أول لاعب في ليفربول يسجل أكثر من 20 هدفًا في جميع المسابقات في ثمانية مواسم متتالية

اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سجل أكثر من 10 أهداف وصنع أكثر من 10 أهداف +10 في ستة مواسم مختلفة

اللاعب الأكثر مساهمة في أهداف ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد (149 هدفًا)

الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز (186 هدفًا)

أول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي ويكون أفضل صانع ألعاب في موسمين مختلفين من الدوري الإنجليزي الممتاز تاريخيًا

اللاعب الأكثر فوزًا بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز (7 مرات)

اللاعب الأفريقي الأكثر فوزًا بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز بناءً على تصويت الجمهور (14 مرة)

اللاعب الأكثر فوزًا بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين (3 مرات)

اللاعب الأكثر فوزًا بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة كتاب كرة القدم (3 مرات)

اللاعب الأكثر فوزًا بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز (4 مرات)

اللاعب الأكثر فوزًا بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز (مرتين)

أول لاعب يُسجل 10 أهداف في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز تاريخيًا

أول لاعب يُسجل ويُصنع في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز في 42 مباراة.

ولاقت تلك التغريدة تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا خلال ساعات قليلة، حيث قام بإعادة نشرها حوالي 900 شخص، بجانب العديد من التعليقات الإيجابية، والتي أشادت بإمكانيات النجم، محمد صلاح.

وكان صلاح قد تلقى انتقادات فنية عنيفة في الفترة الماضية من بعض النجوم السابقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وصلت للتشكيك في إمكانياته الفنية، مع استغلال تواجده على مقاعد البدلاء في مباراة ليفربول الماضية أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوروبا.

يُذكر أن محمد صلاح، البالغ من العمر 33 عامًا كان قد خاض 12 مباراة مع ليفربول في الموسم الجاري، أحرز خلالهم 3 أهداف، وصنع 3 آخرين.