وزير الري عن أراضي طرح النهر: الموضوع ليس إيجارا لكن حق انتفاع بالمخالفة لحين الإزالة

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الحكومة أرسلت خطابات لجميع المحافظين على طول مجرى النيل بتاريخ 7 سبتمبر الماضي، قبل الإجراءات الإثيوبية؛ لإبلاغهم بأن «هذه المناطق سوف تغمرها المياه خلال الفترات المقبلة».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»، عبر شاشة «mbc مصر»، أن الوزارة توقعت بدقة ما سيحدث في السودان وكمية المياه التي ستصل إلى مصر، في ظل تسارع الجانب الإثيوبي في ملء السد.

وأشار إلى توجيه المحافظات بإنذار المتعدين على حرم النهر، مشددا على أن الغمر اقتصر على عدد منازل محددة ومعروفة نُشرت صورها في بيان مجلس الوزراء ولم يطل قرى بأكملها، مؤكدا أنها حالات فردية متعدية على نهر النيل وأراضي الدولة.

ورد على تبريرات هؤلاء باستئجار هذه الأراضي من الدولة، قائلا: «غير حقيقي» موضحا أن ما يجري يشبه حالة من يسرق الكهرباء وتضطر وزارة الكهرباء إلى قياس الاستهلاك غير المشروع واستيفاء حق الدولة؛ ولكنها «لا تقننه».

وأضاف: «الموضوع ليس إيجارًا، لكن هو حق انتفاع بالمخالفة لحين الإزالة»، متابعا: «كدولة وحكومة، بالطبع الناس في حالة انزعاج من ارتفاع الأسعار لكننا نُعاني من مشاكل عمرها 40 و 50 و60 سنة، ولابد أن نفتح هذه الملفات بكل جرأة وشجاعة».

ونوه أن أعداد البيوت أو العشش المتعدية على مجرى النيل وأراضي الدولة محدودة، مشددا أنه لا بد أن يأتي اليوم الذي يُحترم فيه النهر وتزال تلك التعديات.