الشحات: البعض لديه مفاهيم غير حقيقية عن غرفة ملابس الأهلي

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي أن الأجواء داخل غرفة ملابس الأحمر جيدة، مُشيرًا إلى أن هناك مفاهيم غير حقيقية عنها.

وقال حسين الشحات في تصريحات رسمية: "ردود أفعال الجماهير على احتفالي مع زيزو عقب المباراة أسعدنى للغاية.. هذه سماتي الشخصية".

وأضاف: "أهتم دائما بدعم زملائي حتى من يشارك في نفس مركزي وأدعم من يلعب في نفس مكاني بشكل أكبر وأتمنى له التوفيق".

وتابع: "هناك دائما دعاء يرد عليه بمقولة لك المثل وزيادة..أتمنى التوفيق لزملائي وسعيد بتألق زيزو وأشرف بن شرقي وتريزيجيه وحتى طاهر، عندما شارك ووضع بصمته.. وهذه الأجواء ليست غريبة عن الأهلي.. زيزو إضافة كبيرة للأهلي وأتمنى له التوفيق دائمًا".

وأكمل: "البعض لديه مفاهيم غير حقيقية وواقعية عن غرفة خلع الملابس.. كلنا على قلب رجل واحد.. ما فعلته الموسم الماضي مع إمام عاشور ومساعدته في الفوز بلقب هداف الدوري كان نتاج روح العائلة التي تجمعنا، وكلنا كنا نرغب في مساعدته.. سعيد لأنني كنت صاحب الأسيست وأتمنى أن يكون التوفيق حليفا للمجموعة كلها في الفوز بالبطولات".

وواصل: "الأهلي دائما مكان للأسماء المميزة في كل المراكز والطبيعي أن ينضم إليه أفضل اللاعبين والأهلي هو من يصنع النجوم.. ومهما بلغت مكانة أى لاعب".

وأتم حسين الشحات تصريحاته قائلًا: "الأهلي هو الذي يصنع البطولات ويمنح الإضافة اللازمة وكل من انضموا للفريق أصحاب خبرات، وأتمنى لهم التوفيق مع النادي ونتمكن من الفوز ببطولة الدوري وبطولة إفريقيا.. سوف نعود للمنافسة بقوة بعد فترة التوقف الطويلة ونضع كل البطولات هدفا لنا بشكل مستمر".