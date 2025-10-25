الأهلي يسعى لتأمين تأهله لمجموعات دوري أبطال إفريقيا أمام إيجل نوار

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مواجهة قوية، أمام إيجل نوار، بطل بوروندي، يسعى من خلالها إلى تأمين التأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه النادي الأهلي فريق إيجل نوار في الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة، في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو الدور المؤهل إلى دور المجموعات.

ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم بهدف تحقيق الانتصار أو التعادل بأي نتيجة على أقل تقدير من أجل تأمين تأهله إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، لمواصلة المنافسة على البطولة التي يرغب في استعادتها مُجددًا، بعد الخروج منها في الدور نصف النهائي من الموسم الماضي.

وكان الأهلي قد تغلب على إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء يوم السبت الماضي، على ملعب إنتواري في بوجامبورا، وسجل محمد هاني ذلك الهدف حينها.

وتعد تلك المباراة هي الثالثة لييس توروب، المدير الفني الجديد للأهلي، حيث سبق له الفوز في المباراتين الماضيتين، أمام إيجل نوار، والاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، لحساب منافسات الدوري الممتاز.

وأعلن ييس توروب قائمة الأهلي التي ستخوض مباراة اليوم، وشهدت تواجد كل من محمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

من جهته، أوضح وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه تقرر استبعاد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق من قائمة مباراة اليوم، على إثر إصابته بإجهاد شديد، بجانب نزلة برد قوية.