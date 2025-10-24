 أمريكا تفرض عقوبات على رئيس كولومبيا وعائلته بداعي ضلوعه في تجارة المخدرات العالمية - بوابة الشروق
الجمعة 24 أكتوبر 2025 10:55 م القاهرة
أمريكا تفرض عقوبات على رئيس كولومبيا وعائلته بداعي ضلوعه في تجارة المخدرات العالمية

واشنطن - (أ ب)
نشر في: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 10:36 م | آخر تحديث: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 10:42 م

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، وعائلته، وعضو في حكومته بسبب اتهامات تتعلق تجارة المخدرات العالمية، مما يزيد من حدة التوترات بشكل حاد مع الزعيم اليساري لواحدة من أقرب حلفاء الولايات المتحدة في أمريكا الجنوبية.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات على بيترو، وزوجته فيرونيكا ديل سوكوررو ألكوسر جارسيا، وابنه  نيكولاس فرناندو بيترو بورجوس ، ووزير الداخلية الكولومبي أرموندو ألبرتو بينيديتي.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان: "سمح بيترو لعصابات المخدرات بالازدهار ورفض إيقاف هذا النشاط".


