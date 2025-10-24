جيش الاحتلال الإسرائيلي يفتح تحقيقا في دعوة وزير فلسطيني سابق لإلقاء محاضرة للضباط



أمر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، بفتح تحقيق بعد الكشف عن دعوة وزير الأسرى الفلسطيني الأسبق أشرف العجرمي لإلقاء محاضرة ضمن دورة تدريبية لضباط كبار في الكلية العسكرية التابعة للجيش.

ووفق ما أوردته قناة "الأخبار 14" العبرية، فإن اللقاء جرى مطلع سبتمبر الماضي، خلال جولة تعليمية نظمها معهد القيادة والأركان، حيث تحدث العجرمي، أمام مجموعة من الضباط الإسرائيليين، واعتبر أن ما يجري في غزة يشكّل "إبادة جماعية".

وأثار التقرير موجة غضب داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وسط تساؤلات عن الجهة التي رتبت اللقاء، والهدف من استضافة مسؤول فلسطيني سابق في مؤسسة عسكرية إسرائيلية.

وعقب نشر التقرير، عقد رئيس الأركان زامير اجتماعا مع قائد الكليات العسكرية دان نيومان، وأمر بإجراء تحقيق شامل في ملابسات الحادثة، مؤكداً أنه ينظر إليها "بخطورة بالغة"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

من جانبه، علّق وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس قائلا إن "من دعم منفذي العمليات ضد اليهود لا يمكن أن يُسمح له بالحديث أمام جنود الجيش"، مشيرا إلى أنه يدعم التحقيق في الحادثة.

وأكد جيش الاحتلال في بيان له أن تحقيقا رسميا قد فُتح لتحديد المسئولين عن ترتيب اللقاء دون موافقة مسبقة من القيادة العسكرية العليا.