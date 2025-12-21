أميرة الإيقاع نسمة عبد العزيز تشعل مسرح أوبرا الإسكندرية بحفل فني مميز

نظّمت دار أوبرا الإسكندرية، برعاية الدكتور علاء عبد السلام، حفلًا فنيًا مميزًا للفنانة نسمة عبد العزيز، الملقبة بـ«أميرة الإيقاع»، وذلك مساء السبت 20 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل كبير مع فقرات الحفل.

وتضمّن برنامج الحفل مجموعة مختارة من أشهر المؤلفات العربية والغربية، التي أُعيدت صياغتها وتوزيعها لتتلاءم مع آلة الماريمبا، من بينها: سهر الليالي، مافيا، المزمار، وألف ليلة وليلة، في تجربة موسيقية جمعت بين الأصالة والتجديد، وأبرزت الإمكانات التعبيرية الواسعة لآلات الإيقاع.

ويُذكر أن الفنانة نسمة عبد العزيز بدأت رحلتها الموسيقية في سن مبكرة، من خلال دراستها بمعهد كونسرفتوار القاهرة، حيث تخصصت في العزف على آلات الإيقاع، قبل أن تؤسس مجموعتها الموسيقية الخاصة، التي جابت بها العديد من دول العالم، وقدمت من خلالها حفلات ناجحة على مسارح دار الأوبرا المصرية، إلى جانب عدد كبير من المراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والإسكندرية ومحافظات الجمهورية.

وبفضل براعتها اللافتة وقدرتها على توظيف آلات الإيقاع في تقديم رؤى موسيقية مبتكرة، حظيت نسمة عبد العزيز بإشادة واسعة من الجمهور والنقاد، الذين أطلقوا عليها لقب «أميرة الإيقاع»، لتصبح واحدة من أبرز الوجوه الموسيقية المعاصرة في المشهد الفني المصري.