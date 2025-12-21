نعت الفنانة شيرين الفنانة الراحلة سمية الألفي، قائلة: "ربنا يرحمها ويدخلها فسيح جناته.. ويجعلها من أهل الجنة".

ووصفتها خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e" مساء اليوم السبت، بالسيدة الفاضلة، مضيفة أنهم لم يكونوا أصدقاء حميمين ولكنهم زملاء، "أنا شخصيًا بحبها جدًا وبعزها".

وعلقت قائلة: "قابلتها زمان خالص وهي حامل في أحمد.. وبعدها اتقابلنا في مسلسل اسمه لاعبون بالنار.. وزارتها بعد إجراءها عملية المرارة".

ولفتت إلى دعم الراحلة لطليقها الراحل الفنان فاروق الفيشاوي، قائلة: "شفت ست مصرية أصيلة قاعدة تحت رجلين طليقها".

وكانت الفنانة سمية الألفي، والدة الفنان أحمد الفيشاوي، رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت، بعد مسيرة فنية تركت خلالها بصماتها في الدراما والسينما المصرية.