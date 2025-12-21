إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد سداد نفقة المصروفات الدراسية لابنتيه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أخلت جهات التحقيق بالقاهرة سبيل إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، عقب سداده نفقة المصروفات الدراسية الخاصة بابنتيه، على خلفية مشاجرة نشبت بينه وبين طليقته داخل أحد فنادق منطقة التجمع.

وكشف محمد رشوان، دفاع لاعب الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد، أن جهات التحقيق تفحص الموقف القانوني لموكله، عقب إلقاء القبض عليه داخل أحد الفنادق بمنطقة التجمع، بسبب مشاجرة نشبت بينه وبين طليقته.

وأوضح رشوان أن المشاجرة وقعت نتيجة خلافات تتعلق بعدم سداد إبراهيم سعيد نفقة المصروفات الدراسية لابنتيه، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن جهات التحقيق قررت صرف طليقة اللاعب من سرايا النيابة، مع أخذ تعهد عليها بالحضور لاستكمال التحقيقات حال طلبها.

ويُذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية كانت قد أصدرت حكمًا بحبس لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد لمدة شهر، في دعوى نفقة أقامتها طليقته، فيما تقدم دفاعه باستئناف على الحكم الصادر ضده.