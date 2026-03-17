وزير الدفاع الكوري الجنوبي: لم نتلق طلبا رسميا من أمريكا لإرسال سفن حربية إلى الشرق الأوسط

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي اهن جيو باك اليوم الثلاثاء إن وزارة الدفاع لم تتلق أي طلب رسمي من الولايات المتحدة لإرسال سفن حربية إلى الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الحلفاء لإرسال سفن لحماية مضيق هرمز.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن آهن أدلى بهذه التعليقات في جلسة برلمانية بعدما جدد ترامب دعوته أمس الاثنين لكوريا الجنوبية واليابان والدول الحلفاء والشركاء للمشاركة في جهود الولايات المتحدة للحفاظ على الممر المائي مفتوحا.

وقال الوزير للنواب لدى سؤاله حول هذا الشأن " وزارة الدفاع لم تتلق أي طلب رسمي" مضيفا أن رسائل ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تطالب بإرسال سفن حربية لا تعتبر طلبا رسميا.

وأضاف آهن أن قرار إرسال مثل هذه السفن " يحب اتخاذه مع الاخذ في الاعتبار المصالح الوطنية والسلامة العامة والدستور والقانون" كما أن هذه المسألة تتطلب موافقة برلمانية.