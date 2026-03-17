الجيش الإسرائيلي: لاريجاني قاد النظام الإيراني بعد مقتل خامنئي

قال الجيش الإسرائيلي إن علي لاريجاني كان "من أقدم وأبرز الشخصيات داخل قيادة النظام الإيراني"، وذلك بعد إعلانه مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في ضربة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه بعد مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، فإن لاريجاني "تولى دور قائد النظام الإيراني"، وقاد المواجهة ضد إسرائيل ودول مجاورة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وربط الجيش الإسرائيلي أيضا لاريجاني بحملة قمع ضد المحتجين المناهضين للنظام في إيران، مشيرا إلى أنه "دفع باتجاه إجراءات إنفاذ عنيفة وعمليات قمع".

ولم تؤكد إيران حتى الآن مقتل لاريجاني، فيما نشرت وسائل الإعلام الرسمية صورة لرسالة مكتوبة بخط اليد قيل إنها صادرة عنه، كما نُشرت أيضاً على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.