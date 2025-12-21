صندوق التنمية الحضرية: حولنا حدائق الفسطاط من مقلب قمامة إلى أجمل الأماكن بالشرق الأوسط

قال خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن المهمة التي تسلمها منذ توليه إدارة الصندوق عام 2016 كانت تستهدف القضاء على العشوائيات غير الآمنة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "صديق" خلال لقاء عبر برنامج "الصورة" على قناة النهار، أمس السبت، أنه عند توليه المسئولية فكر مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس إدارة الصندوق ووزير الإسكان آنذاك، على وضع خطة لتحويل الصندوق إلى جهة قادرة على الإنفاق على نفسها، وبدأت الدراسة الفعلية عام 2017 لتخطيط بشأن، الذي كان يُعرف باسم صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وتابع أن عملية التطوير شملت دراسة شاملة للعمـران في مصر، والتي أظهرت الحاجة إلى 4 محاور رئيسية، من: “العشوائيات والأطراف المتدهورة للمدن، والجيوب داخل المدن، والمناطق ذات الاستخدام غير المناسب مثل المصانع ضمن الكتل السكنية، بالإضافة إلى المناطق المميزة والأثرية".

وأشار إلى أن مصطلح التنمية الحضرية كلمة شاملة، وأنهم كانوا بصدد تحديات وفرص، وخلقوا فرصًا من التحديات، مضيفًا أن الصندوق نجح في تنفيذ مشروعات بارزة، مثلاً حدائق الفسطاط في القاهرة التي كانت سابقًا مقلبًا للقمامة، لتتحول إلى أجمل الأماكن في الشرق الأوسط.