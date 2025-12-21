قالت حركة حماس، إن تصاعد جرائم الاحتلال واستمرار عمليات القتل في الضفة الغربية تستدعي تصعيد الغضب الشعبي والعمل المقاوم ضد الاحتلال ومستوطنيه.

وذكرت الحركة في بيان، مساء السبت: «مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين جرائمهم وعمليات قتل الفلسطينيين في الضفة الغربية والتي كان آخرها مساء السبت في جنين، تستدعي تصعيد الغضب الشعبي والعمل المقاوم والتصدي لهذا الإجرام المتزايد».

وأضافت: «ننعى شهيدنا الفتى ريان محمد عبد القادر أبو معلا، 16 عاما، الذي أعدمته قوات الاحتلال بدمٍ بارد في قباطية، والشهيد أحمد سائد شحادة زيود، 22 عاما، الذي استشهد برصاص الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، لنؤكد أن هذه الدماء سترتد على الاحتلال وبالاً حتى دحره عن أرضنا».

وتابعت: «نحث أهالي الضفة وشبابها الثائر على توسيع رقعة التصدي لاقتحامات جيش الاحتلال واعتداءات المستوطنين، ومواجهتهم بكل قوة لردعهم عن الاستمرار في هذه الجرائم الوحشية بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته الإسلامية».