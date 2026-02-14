تواصل مديرية أوقاف جنوب سيناء، عقد مجالس الفقه لنشر الوعي الديني الصحيح، وذلك في إطار الدور العلمي والدعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، بهدف ترسيخ الفهم الصحيح لأحكام الدين، وربط الناس بفقه الواقع، وتصحيح المفاهيم الخاطئة بأسلوب علمي معتدل.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، إن مجلس اليوم تناول عددًا من القضايا الفقهية التي تمس حياة المسلم اليومية، لتأكيد أن الفقه ليس مجرد أحكام نظرية، بل منهج حياة يحقق التوازن بين العبادة والمعاملة، ويعزز القيم الأخلاقية والانتماء للمجتمع، ويحفظ الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة لصيانتها.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن المحاضرين أكدوا على أهمية الرجوع إلى أهل العلم الموثوقين، وعدم الانسياق خلف الفتاوى الشاذة أو غير المتخصصة، موضحين أن فهم مقاصد الشريعة يسهم في بناء شخصية سوية واعية قادرة على مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.

وأشار إلى أنه جرى التأكيد على العلماء بضرورة نشر الوعي الفقهي الرشيد، لكونه يمثل أحد أهم وسائل حماية المجتمع من الانحراف والتطرف، ويسهم في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال التي تميز رسالة الإسلام.