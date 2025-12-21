طالب الإعلامي محمد علي خير، الحكومة بتقديم خطة لمواجهة «الرقم الكبير جدًا» لنسب الفقر في مصر، وذلك بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الذي أشار إلى أن آخر الإحصاءات تشير إلى أن 29% أو 30% من المواطنين يقعون تحت خط الفقر، وفقا لآخر إحصائيات.

وتابع خلال برنامج «المصري أفندي» المذاع عبر فضائية «الشمس 2»: قائلا: «رئيس الوزراء قال عن هذه نسبة الـ 30%، أعتقد ذلك، نزودها 10% ، يعني 40% تحت خط الفقر، وهذه النسبة متهودين فيها».

وتساءل: «ماذا ستفعل الحكومة مع هذه النسبة؟، ما هي خطة الحكومة على الورق لتقليل مساحة الفقر في المجتمع؟ كيف ستتعامل مع هذه النسبة ونقلل مساحات الفقر في الوطن».

وحذر من خطورة الرقم، قائلا: «40% من 110 ملايين، أنت تتحدث عن قرابة 35 إلى 40 مليون نسمة.. رقم كبير جدًا جدًا»، متابعا: «الـ 40 مليون دول نلم فيهم دول الخليج، يعني كل اللي عايشين في دول الخليج نسبة وتناسب تحت خط الفقر».

وأوضح أن تعريف المواطن تحت خط الفقر، هو «غير القادر على تلبية احتياجاته اليومية الأساسية من مأكل ومسكن وملبس وعلاج»، معلقا: «هذا المواطن مش عارف يأكل! ولا يملك المال للطعام أو العلاج أو السكن أو الملبس.. ماذا سنفعل مع هذا المواطن؟».

واعتبر أن شريحة أصحاب المعاشات بالإضافة إلى العاملين بالجهاز الإداري للدولة يقعون ضمن هذه الفئة، قائلا: «أستطيع أن أقول إن 11.5 مليون من أصحاب المعاشات، جميعهم بلا استثناء تحت خط الفقر.. ماذا سنفعل مع هذه الشريحة؟ وأستطيع القول إن الـ 4.5 مليون من العاملين في الحكومة تحت خط الفقر».