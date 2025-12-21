علقت أميرة عبد المحسن صاحبة فديو بيع أطفالها، على اتهامها بالسعي نحو الترند قائلة: "أنا مليش في السوشيال ميديا خالص".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e" مساء اليوم السبت، أنها ربة منزل تسعى لإعالة أولادها الأربعة، قائلة: "من بيتي للشغل ومن الشغل للبيت.. وحتى أخبار الشارع مبعرفهاش".

وأوضحت أسباب نشرها لهذا الفديو قائلة: "عملتها من ضعفي ومن ضيق الحال بيا".

وتابعت أنها عملت كـ"موظفة بوفيه" بمركز تجميل للشعر والبشرة، موضحة علاقتها بطليقها: "كنت وخداه عن حب.. و اتجوزنا في 2011 ووقفت معاه وقفة مفيش واحدة تقفها مع زوجها".

ولفتت إلى أنه على الرغم من أخلاقه الطيبة "مش بتاع شغل"، قائلة: "كشخصية بني أدم مش عاوز يشتغل ولا طموح وملوش دعوة بعيل".

وأوضحت أنه تركها أثناء حملها بعد أن دعمته في السفر للخارج، معلقة: " مكنش بييعت لي.. وبيبعت لي 10 دولار و14 دولار على ويسترن يونيون.. في الـ6سنين دول مبعتش 50 ألف على بعض ".

وردت على سؤال الإعلامي أحمد سالم حول وضع زوجها، قائلة: "ما يتجوز عشرة.. أنا خلعته من شهر 5".

وتابعت أنه لم يعد لمصر منذ 2021 وأن ابنه تواصل معه قائلًا: "إحنا هنترمي في الشارع".

ووصفت صاحب العقار بأنه " راجل شراني ومعاه فلوس بيصرف وبيدفع هنا وهنا.. بصيت لقيت تنفيذ الأحكام داخل عليا من غير ما أعرف إن في قضية".

وأشارت إلى أن أزمتها مع صاحب المنزل بدأت منذ 2023 لأن طليقها امتنع عند دفع الإيجار (80جنيه)، مؤكدة أنها لم تعلم بامتنعه حتى وقت تنفيذ الأحكام وأنها استئنفت على هذا القرار.

وعلقت قائلة: "أنا قاعدة في شقتي لامة حاجتي.. تنفيذ الأحكام كان النهاردة يوم 20 كلموني وكانو جايين.. ورئيس مباحث المعادي والمحضر أحمد جميل ربنا يبارك لهم أدوني مهلة يومين علشان أشوف شقة تاينة".

ويُذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو لسيدة تعرض أطفالها الأربعة للبيع بسبب ظروف المعيشة وتخلي والدهم عنهم منذ سنوات.