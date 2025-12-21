البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل ممثلي المدارس والمؤسسات بالإيبارشية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

استقبل مساء اليوم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وفود بيت السامري الصالح، ودار سيدة السلام لذوي الاحتياجات الخاصة بمساكن شيراتون، والمكتب الإيبارشي، والمكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، ومكتب دياكونيا للتنمية، ومدارس سان جورج بمصر الجديدة ومدينة نصر، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بالمقر البطريركي بكوبري القبة.

حضر اللقاء نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والممثل القانوني لمدرسة سان جورج بمدينة نصر، والأب يوسف أسعد، مدير مدارس سان جورج بمصر الجديدة وهليوبوليس، والممثل القانوني لها، إلى جانب مسؤولي وأعضاء المكتب الإيبارشي، والمكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، ومكتب دياكونيا للتنمية، وبيت السامري الصالح، ودار سيدة السلام بمساكن شيراتون.

ومن الراهبات القبطيات حضرت الأخت فادية، مديرة مدرسة سان جورج بمدينة نصر، والأخت بسمة، كما حضرت أيضًا الأخت عفاف، والأخت كيارا، والأخت نيرمين من الراهبات الإليزابيتيات، وهن مسؤولات بيت السامري الصالح بمساكن شيراتون، إضافة إلى عدد من العلمانيين والعلمانيات.

وأعرب بطريرك الأقباط الكاثوليك عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة، مقدمًا كلمات التشجيع للحاضرين، ومؤكدًا أهمية التفاني في الخدمة والعمل بإخلاص من أجل خير أبناء الكنيسة والمجتمع، كما تعرف غبطته على دور كل واحد منهم.

كذلك ثمّن الأب البطريرك جميع الجهود المبذولة من قِبل مسؤولي المؤسسات والمدارس الكاثوليكية، من أجل تمجيد اسم الله ونشر ملكوته، مشيرًا إلى رسالة البابا القديس يوحنا بولس الثاني «من أنتِ أيتها العائلة؟»، معتبرًا أنها تشبه إلى حد كبير العمل داخل مدارس ومؤسسات الكنيسة، واختتم كلمته بتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد والعام الجديد.

ومن جانبهم، قدم جميع الحاضرين كلمات التقدير والامتنان إلى صاحب الغبطة على حفاوة الاستقبال، معربين عن شكرهم لدعمه المستمر لهم.