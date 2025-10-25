شوبير وتريزيجيه يقودان تشكيل الأهلي المتوقع أمام إيجل نوار

يدرس ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي إجراء بعض التعديلات على تشكيل الأحمر الذي يخوض مباراة إيجل نوار، بطل بوروندي، لحساب منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه النادي الأهلي فريق إيجل نوار، بطل بوروندي، في الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة، لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستقر المدرب ييس توروب بشكل مبدئي على الدفع بمصطفى شوبير في حراسة مرمى الأهلي في مباراة اليوم، في ظل إصابة محمد الشناوي بإجهاد ونزلة برد، فيما يقود خط الهجوم، الثلاثي، أشرف بن شرقي، وطاهر محمد طاهر، وأحمد سيد زيزو.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد شكري - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه - مروان عطية - محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - طاهر محمد طاهر - أحمد سيد زيزو.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم أمام إيجل نوار بهدف تحقيق الانتصار أو التعادل بأي نتيجة من أجل تأمين التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الأهلي قد تغلب على إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي، على ملعب إنتواري في بوجامبورا، في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.