أمريكا تشن غارة جوية على قارب يشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات بالمحيط الهادئ

أعلن الجيش الأمريكي، يوم أمس الاثنين، أنه شن غارة جوية أخرى على قارب قال إنه كان يهرب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وأفادت القيادة الجنوبية الأمريكية في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن "الاستخبارات أكدت أن القارب، الذي كان يسير في منطقة هادئة، كان يعبر طرق تهريب المخدرات المعروفة في شرق المحيط الهادئ، وكان يُشارك في عمليات لتهريب مخدرات".

ولم تقدم القيادة الجنوبية أي دليل على تورط القارب في تهريب المخدرات.

ويظهر في مقطع فيديو نشرته القيادة الجنوبية الأمريكية تناثر الماء بالقرب من أحد جوانب القارب. وبعدما تم إطلاق وابل ثان من القذائف، اشتعلت النيران في الجزء الخلفي من القارب.

وكانت مقاطع فيديو سابقة لغارات جوية أمريكية قد أظهرت قوارب تنفجر بصورة مفاجئة، فيما يشير إلى تعرضها لهجمات صاروخية. كما أظهرت بعض مقاطع الفيديو هجمات بمقذوفات تشبه الصواريخ وهي تهبط على القوارب.