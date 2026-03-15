انطلاق الانتخابات الرئاسية في الكونغو برازافيل

توجه الناخبون في الكونغو برازافيل إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد لانتخاب رئيس، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الرئيس الحالي دينيس ساسو نجيسو، الذي شغل المنصب لفترة طويلة، بولاية أخرى.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم حوالي 2.6 مليون شخص. ومن بين المرشحين السبعة، يعتبر ساسو نجيسو، 82 عاما، المرشح الأوفر حظا للفوز.

وحكم الضابط السابق بالجيش هذا البلد الواقع في وسط أفريقيا لأكثر من 40 عاما. وساسو نجيسو هو عضو في حزب العمل الكونغولي الحاكم.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحا (06:00 بتوقيت جرينتش) وستغلق في الساعة السادسة مساء. ومن غير المتوقع صدور النتائج الأولية إلا بعد التصويت بعدة أيام.

وإذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية مطلقة، فستجرى جولة إعادة بين المرشحين الرئيسيين بعد 3 أسابيع.

ويعتقد مراقبون أنه يمكن إعادة انتخاب ساسو نجيسو في الجولة الأولى، ويرجع ذلك جزئيا إلى معارضة متشرذمة، والتي فشلت في الاتفاق على مرشح مشترك.

وفي عام 2015، تم تعديل دستور البلاد بموجب استفتاء، حيث تم إلغاء القيود المفروضة على مدة ولاية الرئيس والحد الأقصى لسن المرشحين.

ويقاطع حزبان رئيسيان الانتخابات بسبب مزاعم بوجود ممارسات انتخابية غير نزيهة، حسب وكالة أسوشيتد برس (أب) اليوم الأحد.

وتولى ساسو نجيسو، مرشحا عن حزب العمل الكونغولي، السلطة لأول مرة عام 1979 وأطيح به عام 1992، عندما نظم أول انتخابات تعددية في البلاد، ثم عاد إلى السلطة كقائد ميليشيا بعد حرب أهلية استمرت أربعة أشهر عام 1997 .

وتعاني البلاد من ديون دولية عالية، تبلغ حاليا 94.5% من ناتجها المحلي الإجمالي، طبقا لما ذكره البنك الدولي.