إصابة 9 أشخاص على الأقل جراء قصف روسي واسع على أوكرانيا

أعلن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، اليوم الثلاثاء، إصابة 3 أشخاص على الأقل بجروح في العاصمة الأوكرانية كييف جراء هجمات جوية روسية جديدة.

وقال كليتشكو، في منشور عبر تطبيق تليجرام، إن حطام طائرة مسيرة سقط على مبنى سكني، ما أدى إلى تحطيم النوافذ.

وأطلقت صافرات الإنذار من الهجمات الجوية في أنحاء أوكرانيا في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، حيث شنت روسيا هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على عدة مناطق.

وفي منطقة جيتومير، غربي كييف، أفادت السلطات بإصابة 6 أشخاص بجروح جراء الهجمات الجوية الروسية، من بينهم طفلان.

وتركزت الهجمات الروسية مجددا بشكل أساسي على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، حيث أبلغ مسئولون عن انقطاعات جديدة للتيار الكهربائي في عدد من المناطق.

وتدهورت أوضاع العديد من السكان بسبب درجات الحرارة المتجمدة، حيث فاقمت انقطاعات الكهرباء والتدفئة من الصعوبات القائمة بالفعل.

وتكثف موسكو هجماتها خلال شهور الشتاء فيما يبدو أنه محاولة لزيادة الضغط على أوكرانيا لقبول الشروط الروسية في المحادثات الجارية الرامية إلى إنهاء الحرب.