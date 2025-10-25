انتقد الإعلامي عمرو أديب، الآراء التي تتحفظ على تقديم الغوث والتبرع لصالح أهالي قطاع غزة.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «أهالي غزة هم أهلنا وملهش حد غيرنا.. هو أنا بقول لحد اتبرع بفلوس علشان نديها لحماس.. خلاص حماس انتهت بس لازم نقول مع الناس هناك».

وأضاف: «إزاي ملناش دعوة.. فيه ناس بيقولوا اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع .. طاب هي غزة مش بيت.. جينات أهالي غزة هنلاقي فيها مصريين.. إحنا كنا ناس واحدة ولغاية دلوقتي العلاقة دي مستمرة والنسب مستمر والنسل ممتد».

وتابع: «مفيش حاجة اسمها إحنا مالنا فيه ناس كتير تتمنى تاخد دورنا لكن إحنا مش هنسيب دورنا».

ولفت إلى أن مصر تواصل جهودها من أجل دعم الفلسطينيين، وصولًا إلى استضافتها لقاء بين ممثلي الفصائل الفلسطينية في القاهرة اليوم والتوافق على الكثير من الأمور.

وشدد على أن مصر تتعامل مع تفاصيل دقيقة في إطار التعامل مع الأوضاع في غزة، بما في ذلك استمرار إدخال المساعدات إلى القطاع.

وأكد أديب، أن الظروف لا تزال مأساوية، وأن الكثيرين لا يمكنهم تدابير احتياجاتهم، وقال: «الناس وصلت لمرحلة الماعون.. فلا تمنعوا الماعون مهما كان عندنا أزمة أو مشاكل».