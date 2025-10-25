جيش الاحتلال يتوغل داخل قرية في القنيطرة السورية بـ5 آليات عسكرية

أفادت مصادر لقناة العربية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي توغّل بخمس آليات عسكرية داخل قرية الصمدانية الشرقية في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، في تحرك ميداني نادر داخل المنطقة الحدودية.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية نصبت حاجزًا على أوتوستراد السلام في المحافظة، على بُعد نحو 40 كيلومترًا من العاصمة دمشق، دون أن تتضح بعد طبيعة المهمة أو مدة التمركز العسكري في الموقع.

يذكر أن قوات إسرائيلية توغلت في 15 من الشهر الجاري، في بلدة الصمدانية الشرقية وقرية أوفانيا بريف القنيطرة، وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضافت الوكالة حينها أن قوة إسرائيلية مكونة من 8 سيارات عسكرية وآلية ثقيلة نوع تركس ودبابتين، توغلت من محيط تل كروم جبا باتجاه بلدة الصمدانية الشرقية ثم انسحبت بعد ساعات من التوغل، باتجاه مدينة القنيطرة المدمرة.

وأشارت إلى أن قوة أخرى توغلت في قرية أوفانيا وقامت بعمليات مداهمة وتفتيش لمنزلين ثم انسحبت من البلدة.

يشار إلى أنه منذ سقوط النظام السابق في الثامن من ديسمبر الماضي، تخلت إسرائيل عن اتفاقية الهدنة لعام 1974، وتوغلت قواتها داخل المنطقة منزوعة السلاح على مدى أشهر.

كما قصفت القوات الإسرائيلية أصولاً عسكرية ومواقع سورية عديدة في الجنوب ومحيط دمشق.

في حين لم تفض عدة جولات من المفاوضات التي جرت مؤخرًا بين الجانب الإسرائيلي والسوري، من أجل إبرام اتفاق أمني، إلى نتيجة حتى الآن.