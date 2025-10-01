الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين زيني رئيسا لجهاز الشاباك

صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على تعيين الميجور جنرال ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن يتسلم زيني / 51 عاما / منصبه في 5 أكتوبر الجاري بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويأتي هذا التعيين بعد جدل استمر شهورا حول المنصب الحساس، حتى قبل أن يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مايو الماضي ترشيح زيني. وكانت المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف-ميارا أثارت تساؤلات بشأن قانونية اختيار نتنياهو لرئيس الشاباك، محذرة من تضارب محتمل للمصالح على خلفية تحقيقات يجريها الجهاز مع أعضاء من طاقم نتنياهو.

وتشمل التحقيقات شبهات بتلقي مساعدين مقربين من نتنياهو أموالا من قطر مقابل أنشطة ضغط.

وسيخلف زيني الرئيس السابق للشاباك رونين بار، الذي اتسمت ولايته بصدامات متكررة مع نتنياهو الذي أقاله بدعوى فقدان الثقة، قبل أن يتراجع تحت ضغط الانتقادات العامة. وفي يونيو ، أعلن بار استقالته، متحملا مسؤولية شخصية عن فشل الجهاز في منع هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

وقال نتنياهو إن ما بعد 7 أكتوبر يتطلب رئيسا للشاباك من خارج الجهاز، مشيدا بما وصفه بـ"تفكير زيني المستقل". وشغل زيني سابقا عدة مناصب رفيعة في الجيش الإسرائيلي.