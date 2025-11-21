المحامين: 292 محاميا سحبوا ملفات الترشح لانتخابات النقابات الفرعية بالمرحلة الأولى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تواصلت أعمال سحب ملفات الترشح لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين بالمرحلة الأولى داخل المكاتب المخصّصة بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي، وسط انتظام كامل للأعمال وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لضمان سير الإجراءات بسهولة ويسر دون أي معوقات.

وأشارت النقابة في بيان لها، إلى أن اليوم الأول الثلاثاء 18فبراير شهد تقدم 13 مرشحا لمقعد النقيب، و11 مرشحا لمقعد الشباب: 74 مرشحا لمقاعد الأعضاء.

وأوضحت النقابة أن اليوم الثاني 19 نوفمبر شهد تقدم 14 مرشحا لمقعد النقيب، و19 مرشحا لمقعد الشباب، و70 مرشحا لمقاعد الأعضاء.

وأشارت إلى أن اليوم الثالث 20 نوفمبر شهد تقدم 12 مرشحا لمقعد النقيب، و15 لمقعد الشباب، و64 لمقاعد الأعضاء.

وتابعت: الإجمالي خلال الأيام الثلاثة بلغ إجمالي عدد المتقدمين لسحب الملفات في الأيام الثلاثة الأولى 292 مرشحًا موزعين كالآتي: مقعد النقيب: 39 مرشحًا، مقعد الشباب: 45 مرشحًا، مقاعد الأعضاء: 208 مرشحين.

ويستمر سحب الملفات يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا، حتى الأربعاء 26 نوفمبر 2025، عدا يوم الجمعة.

وتشمل نقابات المرحلة الأولى: الأقصر – قنا – سوهاج – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الوادي الجديد – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط – المنوفية – كفر الشيخ – شمال القليوبية – جنوب القليوبية.