مطار برلين يعلن إصلاح نظام خدمة الركاب الإلكتروني بعد هجوم سيبراني كبير

بعد أكثر من أسبوعين على الهجوم الإلكتروني الذي استهدف أحد مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات في مطار العاصمة الألمانية برلين "بي إي آر"، أعلن المطار عن إصلاح الأضرار التي لحقت بنظام خدمة الركاب الإلكتروني.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قالت متحدثة باسم المطار إن " النظام المركزي التابع لمزوّد الخدمة كولينز ايروسبيس عاد إلى العمل منذ صباح اليوم الأحد".

وبدأ خبراء تكنولوجيا المعلومات التابعون لشركة تشغيل المطار خلال عطلة نهاية الأسبوع بإجراء اختبارات أمنية موسعة، وذكرت المتحدثة أن هذه الاختبارات تمت بنجاح حتى الآن، وأردفت:"ابتداءً من غد الاثنين، سيتم إعادة ربط شركات الطيران بالنظام تدريجيًا".

وسيتم إعادة تشغيل مكاتب تسجيل الوصول "تشك إن" وبوابات الصعود إلى الطائرة "بوردينج جيتس" على مراحل وفق خطة إعادة تشغيل منسقة.

ومن المتوقع أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها تدريجيًا بالنسبة للمسافرين الذين اضطروا مؤخرًا إلى تحمل فترات انتظار أطول عند تسجيل الوصول، والصعود إلى الطائرة، واستلام الأمتعة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "كولينز ايروسبيس" التي تزود مطارات أوروبية مختلفة بالخدمات تعرضت لهجوم سيبراني كبير يوم 19 سبتمبر الماضي، ما أثر على عدة مطارات في أوروبا.

وأدى الهجوم إلى تعطيل الأنظمة الإلكترونية في مطار العاصمة الألمانية "بي إي آر"، وهي الأنظمة المسؤولة عن إنهاء إجراءات الركاب والأمتعة.

وشملت الأضرار على وجه الخصوص مكاتب تسجيل الوصول، واضطرت شركات الطيران منذ ذلك الحين إلى إتمام بعض إجراءات تسجيل دخول الركاب يدويًا، وباستخدام تقنيات خارجية مؤقتة بالنسبة للبعض الآخر.