حزب الجيل يطالب وزير الرياضة بالتحقيق في أزمة شروق وفا وملف اتحاد الشطرنج

أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن أزمة شروق وفا كشفت مشكلات حقيقية داخل الاتحاد المصري للشطرنج أظهرتها تصريحات رئيس الاتحاد التي أوضحت غياب بديهيات وأبسط قواعد وأحكام وقواعد تلك الرياضة عن رأس المنظومة.

وأوضح قاسم، في بيان له اليوم، أن العمر سواء صغر أو كبر غير مؤثر في تلك الرياضة وهو أكثر ما يميزها بين كل الرياضات، حيث شهد العامان الأخيران أبطالًا للجمهورية في عمر الستين عامًا مثل الكابتن سيد بركات، وبطلًا آخر للجمهورية وهو الكابتن عبد الرحمن سامح البالغ من العمر 10 سنوات.

وأضاف قاسم، أن المسألة الأخرى التي كشفتها تصريحات رئيس الاتحاد هي عدم الإلمام بقواعد أحكام الجنسية الشطرنجية التي تتيح للاعبي الشطرنج اللعب تحت أعلام اتحادات أخرى دون المساس بجنسية الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك يعد ناقوس خطر على حاضر ومستقبل اللعبة بسبب منظومة إدارتها في ظل وجود رئيس الاتحاد الحالي ومجلسه.

وأشار قاسم إلى أن أخطر ما صرحت به شروق وفا هو وجود كريم وجيه في منظومة الاتحاد، وهو صاحب إحدى الأكاديميات الخاصة بمنصب "مشرف عام لجان الاتحاد" بالمخالفة للائحة التي تنص على أن هذا الاختصاص للمدير التنفيذي وفق صلاحيات ومسئوليات محددة، ما يثير شبهات إساءة استخدام سلطات الاتحاد لصالح أكاديمية خاصة خاصة مع وجود علاقة مصاهرة بينه وبين رئيس الاتحاد.

وطالب أمين تنظيم الجيل الديمقراطي، الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، في ظل رعايته المشهودة للرياضة المصرية وتصويبه لمسارات اتحاداتها، بتشكيل لجنة تفتيش مالي وإداري على الاتحاد المصري للشطرنج للوقوف على مدى صلاحية المجلس ومنظومته الإدارية لتحمل أمانة ومسئولية اللعبة قبل تكرار واقعة شروق وفا مع آخرين، مع الأخذ في الاعتبار نية الاتحاد التنكيل باللاعبة أو أفراد عائلتها من رموز اللعبة بمصر والعالم رغم تدخل الوزير لاحتواء الأزمة.