منتخب مصر يقترب من توديع مونديال الشباب بخسارة جديدة أمام نيوزلندا

بات منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما مهددا بالخروج من الدور الأول لكأس العالم المقامة في تشيلي بعد الخسارة بنتيجة 1-2، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى.

لم يستغل الفراعنة التقدم بهدف مبكر سجله أحمد خالد كباكا، قائد الفريق، بعد مرور خمس دقائق.

بل تعادل منتخب نيوزلندا سريعا بهدف لوك بروك سميث في الدقيقة 13، وأضاف شيان لوك الهدف الثاني في الدقيقة 16.

وتلقى منتخب مصر خسارته الثانية تواليا بعد خسارته في الجولة الأولى أمام اليابان بهدفين دون رد، ليبقى بلا نقاط في ذيل الترتيب.

أما منتخب نيوزلندا، فقد أنعش آماله في التأهل بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط، ليعوض خسارته بنتيجة 1-2 في الجولة الأولى أمام تشيلي، منظم البطولة.

ويختتم منتخب مصر مشواره بمواجهة تشيلي، فجر السبت المقبل، بينما تلعب نيوزلندا ضد اليابان في نفس التوقيت.