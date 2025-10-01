أسامة كمال عن مظاهرات سورية ضد مصر: معنديش حاجة أقولها غير ربنا يهدي

علّق الإعلامي أسامة كمال على اعتذار وزارة الخارجية السورية لمصر، بسبب مظاهرات شهدتها سوريا ضد الدولة المصرية، مؤكدًا أن مصر لم تكن تنتظر هذا الاعتذار بالضرورة.

وأضاف في برنامجه "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة dmc، مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: "ليه السوريين شاغلين نفسهم بغيرهم مع إن عندهم مشاكل تكفي 50 بلد؟ ولما يفوقوا من سكرة المظاهرات اللي هم فيها دي.. هيكتشفوا تحديات 'عوّرتهم جامد'، وده شيء احنا لا نتمناه".

وتابع: "الموضوع مش عادي، لكن مفيش فايدة من العتاب، واعتذار والد الرئيس السوري يكفي، خاصةً وأن مصر استضافته هو وملايين السوريين".

وتابع كمال: "معنديش حاجة أقولها غير: ربنا يهدي.. عاوز تتظاهر؛ روح اتظاهر ضد إسرائيل أو الظروف اللي عندك. ملكش دعوة بمصر؛ لأن مصر هي أكتر من حطت إيدها في إيد الشعب السوري".

يذكر أن وزارة الخارجية السورية قالت إن فيديو على السوشيال ميديا يظهر قلة من الأشخاص يهتفون هتافات مسيئة في دمشق ضد مصر خلال وقفة تضامنية مع غزة، معتبرة هذا لا يعكس مشاعر الشعب السوري تجاه مصر ولا يمثل إلا من قام به.

الوزارة أعربت عن أسفها لاستغلال هذا الحادث المعزول لمحاولة تعكير العلاقات القوية بين البلدين، مؤكدة تقديرها واحترامها لمصر وشعبها وللأواصر الأخوية المتينة بين سوريا ومصر. وترفض دمشق بشدة أي إساءة تجاه مصر.