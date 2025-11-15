كريستوفر نولان يشارك أول صور أبطال الأوديسية استعدادا لعرضه في يوليو 2026

نشر المخرج الأمريكي الشهير كريستوفر نولان صورًا لأبطال أحدث أفلامه السينمائية "الأوديسية The Odyssey" عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، وذلك بعد أن انفردت مجلة Empire بنشر الصور مسبقًا.

وتظهر الصور كل من مات ديمون بزي المحارب، والفنانة آن هاثاواي بزي ملكة يونانية.

وكان المخرج، أنهى تصوير ملحمته السينمائية "الأوديسية" في أغسطس الماضي، بعد قضاء 6 أشهر كاملة في التصوير بين عدة دول، أبرزها ورزازات في المغرب، وروما وصقلية في إيطاليا.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من آن هاثاواي، توم هولاند، زندايا، تشارلز ثيرون، وروبرت باتينسون، وآخرون. وقدرت تكلفة الفيلم بحوالي ربع مليار دولار أمريكي، لتكون الأعلى ميزانية في مسيرة نولان السينمائية.

من المقرر عرض "الأوديسية" يوم 17 يوليو 2026. وتستند أحداث الفيلم إلى الملحمة اليونانية القديمة "الأوديسية" المنسوبة للشاعر اليوناني هوميروس، وتتبع رحلة الملك أوديسيوس الخطرة للعودة إلى أرض الوطن بعد انتهاء حرب طروادة الشهيرة.