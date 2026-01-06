تقيم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام حفلا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محيي الدين ومشاركة عازف الفيولينة محمد عبد الرؤوف، وذلك في الثامنة مساء الجمعة 9 يناير، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، يضم كونشيرتو الفصول الأربعة للمؤلف الإيطالى أنطونيو فيفالدي، والذي يعد أحد أهم أعمال عصر الباروك، وكتبه عام 1723 مصوراً فصول السنة بدء من الربيع مروراً بالصيف والخريف وحتى الشتاء، حيث يرسم بالنغمات ظواهر الطبيعة المختلفة مثل نسمات الهواء والرياح الشديدة والعواصف.

جدير بالذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتور جهاد داوود وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية في إطار التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم.